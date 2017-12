Avete voglia di ballare? Nella notte di San Silvestro c´è l´imbarazzo della scelta

Cercate una pista per scatenarvi prima e dopo mezzanotte? Eventi alla Spezia, Sarzana e Ortonovo.

La Spezia - Capodanno in piazza? A casa sotto le coperte? A guardare un film? Se alla fine vorrete scrollarvi di dosso la noia dell'anno vecchio non mancheranno i cenoni e gli eventi collaterali al grande concerto dei Planet funk.

Alla Spezia terminato il concertone i balli si spostano in Skaletta di Via Crispi e al club "La Cueva" di Via Fontevivo. In questi casi si parte molto tardi dopo l'1.

Non mancherà il divertimento anche all'All Friends di Via Valdilocchi con un cenone, su prenotazione al costo di 60 euro, da mille e una notte con l'entrata libera selezionata a partire dalle 00.30.

Spostandosi a Sarzana arriva il Gran gala di Capodanno del Jux con Radio Nostalgia. Se volete l'apertivo di bevenuto, cenare e restare lì dovete prenotare chiamando 393/9093597 329/1114728. I prezzi variano secondo le vostre esigenze.

Rimanendo in Val di Magra, a Ortonovo , allo Spazio Made si fanno le cose in grande anche qui è necessaria la prenotazione al 3318055640.

Non mancano le proposte, e voi cosa aspettate?