Audrey Hepburn donna e madre alla Fondazione

La Spezia - Inaugura sabato 7 dicembre (ore 17.30) presso la Fondazione Carispezia la mostra “Intimate Audrey”, un’esposizione-biografia su Audrey Hepburn creata dal figlio Sean Hepburn Ferrer per celebrare i 90 anni dalla nascita dell’attrice, icona di stile ed eleganza, considerata una delle figure femminili più leggendarie del cinema di tutti i tempi.

Dopo Bruxelles e Amsterdam, la mostra arriva per la prima volta anche in Italia, alla Spezia, in un allestimento pensato ad hoc per gli spazi espositivi della Fondazione, e offrirà l’occasione di scoprire una versione inedita di Audrey Hepburn, centrata sul lato umano e privato della donna dietro la star.



Tra foto, ricordi personali, scritti, disegni e oggetti, la mostra è divisa in diverse sezioni che ripercorrono alcuni dei momenti più importanti della vita dell’attrice: l’infanzia a Bruxelles con la famiglia d’origine, i successivi trasferimenti a Londra, negli Stati Uniti, in Italia, il matrimonio in Svizzera con Mel Ferrer e la nascita del figlio Sean, gli amici, fino agli anni in cui si è dedicata con un impegno smisurato alla filantropia, che le è valso l’Oscar umanitario.

La mostra comprende anche spezzoni dei suoi film più famosi e video-interviste dell’attrice. Il tutto raccontato “dietro le quinte”, attraverso gli occhi del figlio Sean, e puntando l’attenzione su una Audrey Hepburn quotidiana, donna e madre, non solo la stella di Hollywood che tutti conoscono.





“Intimate Audrey”

Fondazione Carispezia

Via D. Chiodo 36, La Spezia



a cura di

Sean Hepburn Ferrer

Giovanni Cerea, Chiara Dall’Olio, Silvia Papadakis



inaugurazione sabato 7 dicembre ore 17.30



apertura dall’8 dicembre 2019 al 1° marzo 2020



orari

dal lunedì al giovedì 15.30-19.30 | venerdì, sabato e domenica 10.30-13.00 e 15.30-19.30



chiuso 25 dicembre 2019



ingresso libero



informazioni

Fondazione Carispezia | tel. 0187 258617 – feis@fondazionecarispezia.it