Asti: "La targa che descrive la statua di Wagner c'è già. Grazie a Baudinelli per la disponibilità"

La Spezia - A poche ore dalla pubblicazione dell'intervento del professor Pier Giorgio Baudinelli sulla necessità di collocare una targa che spieghi il significato della statua di bronzo dedicata a Richard Wagner in Largo Torquato Enrico Cavallini (leggi qui), l'assessore comunale alla Toponomastica, Paolo Asti, interviene su CDS per illustrare come una targa sia già stata collocata lunedì dall'amministrazione comunale, in italiano e in inglese.

"Ringraziamo il professor Baudinelli di tanta disponibilità, ma, come avevamo spiegato più volte la targa era in ordine di essere realizzata e affissa da tempo. Purtroppo i tempi dell'amministrazione pubblica sono diversi da quelli dei privati", dichiara Asti.