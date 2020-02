La Spezia - Continua il viaggio alla scoperta dei misteri del labirinto con l'Associazione archeosofica della Spezia. L'appuntamento è per sabato 22 febbraio presso la sede associativa (via Crispi 99), alle 17.30. Ingresso libero. "In questa serata - spiegano gli organizzatori - vedremo invece come tutti questi disegni presentino lo stesso schema grafico distinto da precise caratteristiche numerico-geometriche simboliche che esprimono gli aspetti e le dinamiche di questo percorso operativo noto come labirinto cretese: un’entrata ed un centro; il percorso è univiario e forma sette spire concentriche; una croce genera ed ordina il percorso del labirinto e ne collega l’entrata al centro".