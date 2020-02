Assistenza all’abitare, nasce il progetto "Vieni con me"

La Spezia - Sono molte oggi le situazioni di difficoltà che un anziano, una persona fragile e spesso i loro famigliari incontrano rispetto alla sistemazione abitativa. In molti casi l’aiuto economico fornito dalle istituzioni non basta ad integrare la pensione per poter vivere in una struttura e spesso gli anziani e le persone fragili non necessitano di interventi cosi specialistici. Potrebbe bastare un aiuto teso ad unire le forze tra più persone, dal punto di vista economico ma non solo, per creare dei percorsi di coabitazione che uniscono le esigenze delle persone fragili come per esempio un adeguata igiene sia personale che ambientale, un alimentazione sana che possa soddisfare le esigenze tipiche di questa popolazione, gli accompagnamenti a visite mediche, la somministrazione di farmaci e la necessita di ricevere piccoli interventi infermieristici con la necessità di combattere la solitudine e favorire quei processi di socializzazione fondamentali per l’essere umano. Il progetto "Vieni con me" si rivolge a persone fragili , soggetti anziani ed alle loro famiglie fornendo soluzioni abitative ed assistenziali sia per sollievi temporanei che per sistemazioni definitive. Per un colloquio gratuito puoi rivolgerti alla coordinatrice del progetto Elisabetta Bonfico al n°3668013318. Verrà anche attraverso un team di specialisti valutata la tua esigenza e fornita una soluzione.