Aspirante pasticcere? Alle Terrazze il contest "Top Cake"

Domenica 15 aprile alle 16 sarà il turno della Cake Battle con Carlo Beltrami, vincitore dell’ultima edizione del talent più dolce della tv.

La Spezia - Al centro commerciale Le Terrazze la cucina diventa protagonista grazie ad un’avvincente competizione in partenza tra pochissimi giorni! La galleria commerciale ospiterà il nuovo contest “Top Cake”, la sfida a base di dolci ricette che vedrà la partecipazione, in veste di giudici, di alcuni tra i più amati protagonisti del programma tv “Bake Off Italia”. I migliori 12 aspiranti pasticceri, selezionati su Facebook, avranno la fantastica opportunità di esibirsi dal vivo a Le Terrazze nei pomeriggi di domenica 8, 15 e 22 aprile.



Tutti i concorrenti potranno inviare una foto che li ritrae in posa con la propria dolce creazione, indicando nome, cognome, tipologia e breve descrizione della ricetta, tramite messaggio privato lasciando un contatto telefonico alla pagina Facebook “leterrazzetopcake”, a partire da sabato 17 marzo alle ore 12.00 fino a mercoledì 28 marzo alle ore 18.00. La partecipazione al contest è gratuita e prevede la presentazione di un solo dolce. Giovedì 29 marzo, alle ore 12.00, tutte le foto ritenute idonee verranno pubblicate in un album all’interno della pagina Facebook dedicata. La selezione continuerà fino alle 12 di mercoledì 4 aprile, il pubblico potrà commentare e tifare i dolci preferiti, ed il giorno successivo, giovedì 5 aprile, alle ore 12.00, saranno resi noti i nomi dei 12 partecipanti ufficiali che diventeranno i protagonisti della prima fase live della sfida, dopo la valutazione e l’insindacabile giudizio dei due giudici Tony e Malindi per i seguenti criteri: presentazione, originalità, decorazione.



Il primo appuntamento dal vivo, il Casting, si terrà domenica 8 aprile alle 16 presso la galleria commerciale in compagnia di Tony e Malindi, i due giovani partecipanti della trasmissione TV, arrivati rispettivamente al secondo e terzo posto del programma. I due simpatici pasticceri si esibiranno in una prova tecnica che verrà successivamente replicata dai 12 partecipanti ufficiali. I testimonial selezioneranno quindi i 6 migliori concorrenti che potranno accedere alla semifinale della gara. Domenica 15 aprile alle 16 sarà il turno della Cake Battle con Carlo Beltrami, il vincitore dell’ultima edizione del talent più dolce della tv, che si esibirà davanti al pubblico decorando una delle sue creazioni. I 6 semifinalisti dovranno replicare la decorazione sotto gli occhi del talentuoso pasticcere che sceglierà i 3 migliori sfidanti che accederanno all’ultima fase della competizione.



Infine, la finalissima si svolgerà domenica 22 aprile sempre alle ore 16, con la presenza di un ospite d’eccezione: Damiano Carrara, il pasticcere conosciuto per il suo ruolo di giudice nella quinta edizione di “Bake Off Italia”, sarà ospite della galleria commerciale per eleggere il fortunato vincitore del contest. I tre concorrenti rimasti in gara si sfideranno nella realizzazione di un dolce e l’ospite d’onore decreterà il vincitore tenendo conto di: tempo impiegato, tecnica, qualità, presentazione, originalità e decorazione. I tre finalisti saranno premiati con un trofeo personalizzato, mentre gli altri nove sfidanti riceveranno un omaggio di partecipazione.



Luca Paradisi, direttore del centro commerciale, ha commentato: “Siamo molto felici di ospitare un contest originale rivolto a tutti gli appassionati di cucina, che potranno mostrare le proprie abilità in compagnia di tanti ospiti speciali. Siamo lieti di coinvolgere le famiglie del territorio con proposte sempre nuove ed interessanti e di regalare a tutti i visitatori tanti weekend di svago e serenità.” Il regolamento completo del concorso è disponibile sul sito: www.le-terrazze.it