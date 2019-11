Artificio23 vince il bando per il Capodanno di Milano 2020

La Spezia - Artificio23 si aggiudica per il secondo anno di seguito la produzione del Capodanno di piazza Duomo a Milano. La società spezzina fondata nel 2003 da Leonardo Pischedda e Alessandra Traini ha vinto nuovamente il bando per la realizzazione del Capodanno di Milano. Già in occasione del Capodanno 2019 Artificio23 aveva portato in piazza Duomo un progetto con la media partnership di RDS, coinvolgendo un pubblico di oltre 20mila persone e mettendo in piedi a una squadra che – solo la notte del 31 dicembre – ha visto al lavoro circa 300 persone nell’organizzazione. In quei giorni nella piazza più importante di Milano è nato un vero e proprio cantiere operativo per otto giorni, con circa tredici bilici di materiale fra strutture e attrezzature tecniche.



Nel punteggio di gara di quest’anno la proposta tecnica di Artificio23 – che comprende il concept, il cast artistico e le modalità di realizzazione – ha ampiamente superato il secondo classificato, conquistando per la seconda volta di seguito il palcoscenico più importante della notte di San Silvestro in Italia. I contenuti – al momento ancora riservati – prevedono musica, ospiti e una rete di partner importanti con un messaggio comune per un progetto di grande portata mediatica, che segna un ulteriore salto di qualità rispetto a quanto realizzato nel 2018.