Arti marziali e cultura cinese, Long Feng e Sigillo si aprono agli spezzini

La Spezia - A.S.D Long Feng in collaborazione con il Museo del Sigillo di La Spezia organizza la giornata del benessere e della cultura, incentrata sulla pratica del benessere e della cultura attraverso le arti marziali. Un evento totalmente gratuito con il seguente programma:



Meditazione taoista e buddista dalle 07,30 alle 08,15 (risveglio corpo mente RESPIRANDO);

Esercizi di scioglimento articolare, benessere e allungamenti dalle 08,20 alle 09,10 ( per ritrovare la sensazione di leggerezza);

Pratica di base con bastone corto dalle 09,15 alle 10,00 (per sciogliere tensioni alle spalle e busto);

Esercizi propedeutici di kung fu dalle 10,10 alle 10,40 (scarichiamo lo stress in modo coerente);

Pausa con degustazione tè cinese ore 10,40 (nutriamo corpo e mente).



Ore 11,00 inizio relazioni su curiosità, cultura e tradizioni della Cina, antica e moderna.

Argomenti trattati:



Curiosità e leggende sull'oroscopo cinese ore 11,05

Relatrice Cora Lombardi;



I 5 animali nel Feng Shui ore 11,15

Relatrice Architetto Simona Fiorito;



Relazione tra scrittura cinese e Arte Marziale Cinese ore11,30

Relatrice Laura Giacomelli;



Il cane di Fo, leggenda e tradizione ore 11,50

Relatrice Dottoressa Anna Nancy Rozzi. La Dott.ssa Rozzi è la curatrice del Museo del Sigillo, nonché una delle più grandi ricercatrici italiane delle tradizioni e della cultura cinese.



Yin Yang il Tao. Come i principi dell'eterno cambiamento possono aiutare l'uomo moderno ore12,30

Relatrice Mara Leni;

Termine relazioni 12,45

Piccole sorprese per i presenti...!!!



Visita al Museo del Sigillo di La Spezia ore 15,30

Tariffa scontata speciale in occasione della giornata, € 2,50 a persona, visita guidata gratuita con la dottoressa Rozzi.



Ringraziamenti: Cora Lombardi, Architetto Simona Fiorito, Laura Giacomelli, Dottoressa Anna Nancy Rozzi, Centro Armonia dell'Essere, Museo del Sigillo.



A cura dell'insegnante Mara Leni per:

A.S.D. Long Feng.



Info:fb Leni Mara; pagina Long Feng; email: longfeng@libero.it

cell 3488466631