Arte astratta e tanti colori, le scuole di Piazza Verdi "adottano" gli archi di Buren

La Spezia - L'arte fa sempre bene. Soprattutto da bambini. Per questo motivo all'Isa 4 Garibaldi e della Pellico Mazzini di Piazza Verdi gli scolari si sono armati di colori e tanta fantasia decorando la facciata della scuola e nei giorni scorsi hanno festeggiato l'evento.

In particolare, assieme al dirigente scolastico Michele Buongiovanni e al presidente del Consiglio d'istituto Maurizio Piscopo, tutti i bambini erano presenti all'inaugurazione degli elaborati di "Adotta un arco; interazioni dalla scuola alla piazza". "Il progetto - spiegano i responsabili - ha visto coinvolti 30 alunni della scuola Isa 4 primaria Garibaldi e della scuola secondaria di primo grado Pellico-Mazzini, sotto la sapiente guida dell'esperto professore Gabriele Landi con la collaborazione della professoressa Tiziana Lungo. "Adotta un arco" ha avuto come obiettivo la trasformazione temporanea della facciata della scuola attraverso la realizzazione e la successiva collocazione, con il prezioso aiuto del comune, di 34 stendardi che riprendono il motivo a strisce tipico dei portali della nuova piazza Verdi ideata da Buren. Sugli stendardi gli alunni hanno dipinto, oltre alle strisce verticali, dei segni di loro invenzione nati dalla trasformazione delle loro lettere iniziali in qualcosa di personale ed intimo che in qualche modo li rappresenta ....una specie di autoritratto astratto".