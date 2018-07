Arrivano i Mods al Poggio Orto Bar nel racconto di Bacciocchi

La Spezia - “sPARK! festival: Dentro e fuori le mura”, uno dei progetti sostenuti dalla Fondazione Carispezia attraverso il bando “Eventi

Culturali 2018” continua la programmazione di Luglio con un calendario ricco di appuntamenti. Il Consorzio il Cigno insieme al Poggio Orto Bar e altri soggetti del territorio daranno vita a una serie di iniziative culturali nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre 2018 presso il Parco delle Clarisse, ai piedi del Castello San Giorgio della Spezia e in alcuni comuni della Vallata del Vara.



Domenica 22 Luglio presso il Poggio Orto Bar ai piedi del Castel San Giorgio, alle 21:30, si esibiranno: Antonio Bacciocchi: narratore, Alex Loggia: musicista e accompagnatore.

MODS!: spettacolo teatral/musicale porta all'interno della storia dettagliata, curiosa, inimitabile e spesso sconosciuta del movimento MOD.

Dai fumosi clubs di Soho alla fine degli anni '40 a suon di be bop jazz, al soul e al rhythm and blues, il beat di Who, Small Faces e Kinks, il reggae e lo ska, la nascita della cultura “gemella” skinhead alla fine degli anni 60 e di quella parallela del Northern Soul nei 70's.

I Jam e il mod revival con il film “Quadrophenia”, fino ai nostri giorni in cui il verbo Mod è diffuso in ogni parte del mondo.

Antonio Bacciocchi, musicista e scrittore, massimo conoscitore dell'argomento NE PARLA, Alex Loggia, musicista, produttore, compositore, chitarrista degli Statuto, NE SUONA e NE CANTA ripercorrendone con la sua chitarra acustica tutta la storia sonora.



Lo spettacolo si configura come un monologo di Antonio Bacciocchi, intervallato dall'esecuzione delle canzoni più significative della storia della Musica Mod a cura di Alex Loggia.



Antonio Tony Face Bacciocchi

Musicista, scrittore (all'attivo dieci pubblicazioni), giornalista musicale (Classic Rock e giurato al Premio Tenco), blogger (vincitore del Premio Mei 2016 per il miglior blog di musica e cultura italiano), studioso di sottoculture giovanili.



Alex Loggia

Musicista, chitarrista degli Statuto, il gruppo più rappresentativo della scena Mod e ska italiana, compositore, autore, produttore, arrangiatore.



La rassegna, sPARK! Festival, alla sua seconda edizione, si arricchisce e prende nuove forme allargando le sue radici verso i comuni del Vara e proponendo un calendario ricco per l’estate spezzina che tocca diversi temi: danza, poesia, musica leggera e classica.

Il progetto si avvale del contributo di molte associazioni e realtà del territorio: oltre i comuni coinvolti, il Consorzio il Cigno, Associazione Mitilanti, Conservatorio Puccini della Spezia, Accademia La Voce, Gruppo fotografico Obiettivo Spezia.



Tanti i temi dello sPARK! Festival: danza, musica leggera, classica si alterneranno nell’estate di sPARK! Festival tra La Spezia e i comuni della Val di Vara!



sPARK! Festival è ospitato dall'associazione Orti di San Giorgio all'interno del Parco Delle Clarisse, uno spazio che è molto più di un parco. È un "community Garden" un orto e un giardino condiviso. È un'area verde dentro alla città che contribuisce al sistema ambientale, al microclima, alla biodiversità. Una realtà cittadina da vivere, valorizzare, sostenere. Per info sul community Garden, diventare volontari e donazioni: ortidisangiorgio@gmail.com



info e prenotazioni aperitivi e cene: Andrea 340. 2415669

www.facebook.com/ilpoggiortobar