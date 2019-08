Arriva la caracca di Magellano al Molo Italia

La Spezia - Dal 29 agosto al 8 settembre, al molo Italia sarà visitabile la caracca Victoria, replica fedele della nave di Fernando Magellano con la quale tra il 1519 e il 1522 venne realizzata la prima circumnavigazione della Terra. La spedizione, di cui si celebra il 500°, partì con 5 navi (una caravella e quattro caracche) - la casa reale e i commercianti di Siviglia finanziarono l’impresa, che si ripagò la sola con un carico di preziose spezie - ma una soltanto rientrò tre anni dopo condotta da Juan Sebastian Elcano, perchè nel frattempo Magellano era stato ucciso nelle Filippine. Il tutto venne celebrato nel mondo con il diario di viaggio di Antonio Pigafetta, imbarcatosi per vie diplomatiche sulla Trinidad accanto a Magellano: riuscì a conquistarne la fiducia e ne divenne l’attendente. Alla morte del navigatore, riuscì a tornare sulla Victoria.



Lunga 26 metri e larga 7, tre alberi e sei vele, realizzata nel 1991 in legno di pino e quercia, la nave potrà essere visitata con un biglietto d'accesso. Tra il 2004 e il 2006 ha effettuato un giro intorno al mondo. Approda in Italia da ambasciatrice del cinquecentenario dopo aver navigato per un paio di mesi in acque mediterranee, per iniziativa della Nao Vittoria Foundation, con sede a Siviglia, che promuove la conoscenza della marineria spagnola. Oltre alla Vietarla, ha fatto costruire tra il 2009 e il 2019 El Galeon de Andalucia, riproposizione di un galeone del 17° secolo, e la Santa Maria, caravella di Cristoforo Colombo realizzata per i 525 anni della provincia di Huelva. È in corso, sempre nei cantieri di Huelva, la costruzione di una nuova copia dell'imbarcazione di Magellano-Elcano denominata «Vittoria 500», che sarà ancorata in permanenza sul fiume Guadalquivir, a Siviglia, e diverrà un museo permanente e galleggiante sulla Vuelta di Magellano. Le tre navi sono state set di alcuni film storici. I110 agosto a Siviglia è stato anche inaugurato uno spazio «PrimeraVuelta al Mundo», che resterà aperto fino al 2022 e illustrerà l'avventura della circumnavigazione intorno al mondo, la preparazione delle navi e le fasi salienti del viaggio.