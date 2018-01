Arriva Serena Dandini con il suo "Serendipity"

La popolare conduttrice di 'Avanzi', 'L'Ottavo Nano' e 'Parla con me' sul palco dell'Astoria di Lerici porta storie umane, su cui riflettere e immedesimarsi".

La Spezia - Tutto ha inizio da una semplice domanda di pensione che la protagonista ingenuamente pensa di poter ottenere dopo anni di onorata carriera. Ma l’insano desiderio si scontra con l’implacabile Legge Fornero che ha già rigettato milioni di inconsapevoli italiani. A negarglielo in scena è la Fornero in persona o meglio la sua migliore incarnazione (Germana Pasquero) che, con il cinismo lacrimoso ormai noto, toglie ogni speranza alla malcapitata. Inutili le rievocazioni di vicende, avventure, passioni e fallimenti che hanno costellato la sua avventura lavorativa: un’intervista-interrogatorio “non richiesta” da parte di una sulfurea Leosini (sempre Germana Pasquero) inchioda la Dandini alle sue responsabilità, svelando anche lati oscuri della sua vita. Dalla passione per i giardini a quella per la musica, dalle ossessioni per le cose inutili alle numerose debolezze, tutto viene messo a nudo senza pietà dal più famoso pubblico ministero della tv italiana.



Serena Dandini porta in scena domani, mercoledì 23 gennaio, al Teatro Astoria di Lerici, la commedia “Serendipity. Memorie di una donna difettosa”, con reading e disturbi comici musicali di Germana Pasquero e del dj Dmitri Cebotari, la collaborazione artistica di Paola Cannatello e l'organizzazione tecnica di Marco Boraso, produzione Mismaonda. Una serata atipica, più che altro un happening sgangherato che si snoda tra comicità irriverente e riflessioni semi-serie, ma anche serissime, sul destino del genere femminile nel nostro paese. "Serena Dandini non ha bisogno di presentazioni - commenta Claudia Gianstefani, consigliere delegato al Teatro -. La nota conduttrice e autrice televisiva approda sul palco lericino con un testo originale, che racconta vicende che fanno parte della vita di tutti i giorni. Storie umane, su cui

riflettere e immedesimarsi".