Arriva "Do dat do" il nuovo disco di Joe Mazzola

La Spezia - Uscirà martedì 9 aprile, il nuovo disco di Joe Mazzola ‘Do dat do ’. L’ultimo lavoro del Dj siciliano, edito dall’etichetta Claw records, sarà disponibile in tutti gli store e nelle principali piattaforme musicali.

Siciliano doc, Joe Mazzola nasce come Dj nel 1996 esibendosi nei migliori club e discoteche della sua terra d’origine. Nel 2015 entra a far parte degli studi di Radio Nostalgia. Lavorando con il gruppo E20 Pubbliche Relazioni, intraprende un percorso musicale che lo porterà nei più importanti club della Liguria e della Toscana.

La sua grande passione per la musica lo porta a produrre tracce per diverse etichette, tra cui la siciliana Claw records.

La cover di ‘Do dat do’ presenta un particolare effetto artistico, un’evoluzione energica che porta con sé lo stile dei vortici creati dall’artista, un’altra siciliana doc, Stefania Martinico: un susseguirsi di colori concentrici che evocano il susseguirsi dei ritmi creati da Joe, un’elaborazione cromatica che riflette quella stilistica e musicale.