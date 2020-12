Arpa e flauto per l'ultimo appuntamento di 'Classica in jeans'

La Spezia - Arriva il terzo appuntamento per Classica in Jeans e anche l’ultimo per il 2020. Il 22 dicembre sarà Kou Kou Ge a salire sul palco, alternando il programma tra arpa e flauto. Kou Kou Ge è una musicista che si è formata alla Spezia flautista e arpista, ha iniziato a suonare flauto traverso nella scuola media “S. Pellico” della Spezia con Bruno Fiorentini, successivamente ha frequentato il Conservatorio di musica “G. Puccini” studiando con Roberto Pappalettere, e attualmente è iscritta il Biennio accademico di secondo livello di flauto nella classe di Lisa Friend. Nel 2017 si è classificata al primo posto, nella sua categoria al concorso “Riviera

della Versilia” sezione Arpa e nel 2019 ottiene il primo premio al Concorso “Citta Murata” a Cittadella.

Per questo appuntamento ci propone un programma composto da musiche di Bach, Debussy, Varese per il Flauto, e per l’Arpa da Dussek, Britten, Mchedelov, il luogo che ospita il concerto è Sala Dante - l’aula magna del Liceo Classico Lorenzo Costa.

Come di consueto il tutto sarà trasmesso sul canale You Tube di SdC, gratuitamente, alle ore 21.15. Grazie al sostegno e alla collaborazione del Comune della Spezia, inoltre, i concerti saranno trasmessi contemporaneamente sui canali social di Comune e Teatro Civico, e su Tele Liguria Sud, alle ore 21.45 (Canale 19 del digitale terrestre per la Liguria e Canale 172 per la Toscana).

Su sdclaspezia.it sono consultabili dettagli e aggiornamenti

canale YouTube https://www.youtube.com/channel/UCMjjAZ2LbcKeMBj0AjQ79dg/channels.

Gli appuntamenti sono realizzati anche grazie al contributo dello sponsor Enoi Energy Group.

