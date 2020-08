Arisa, Gino Paoli e Danilo Rea: biglietti gratuiti da non perdere

La Spezia - Due concerti gratuiti nel palcoscenico all’aperto di Piazza Europa animeranno l’estate in città. Mercoledì 19 agosto (ore 21.30) si esibiranno Gino Paoli e Danilo Rea con il loro spettacolo “Due come noi che…”, un concerto unico, a base di voce, pianoforte e improvvisazione.



Venerdì 28 agosto, sempre alle 21.30, sarà la volta di Arisa con “Ricominciare ancora live set”. Entrambi i concerti sono ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria dei posti. I biglietti sono disponibili presso il Botteghino del Teatro Civico, aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12; quelli per Paoli e Rea si possono già prenotare, mentre per Arisa saranno disponibili a partire da lunedì 3 agosto. Nei giorni dei rispettivi spettacoli la biglietteria sarà aperta in Piazza Europa a partire dalle 18.



Prosegue il successo dal vivo di Paoli e Rea. Un prezioso esempio di come due artisti assoluti possano interpretare in modo innovativo alcuni classici della storia della musica italiana e internazionale, con una scaletta aperta che spazia tra le canzoni più amate di Gino, chicche dei cantautori genovesi, l’omaggio alla musica napoletana e a quella francese. Il concerto sarà anche l’occasione per gli spettatori di avere anche un assaggio dal vivo del lavoro discografico di due artisti, sempre alla ricerca di nuovi stimoli e sperimentazioni musicali. Gino e Danilo sono infatti al terzo capitolo della loro avventura musicale in duo: dopo i fortunati “Due come noi che” e “Napoli con amore”, è di ultima uscita “3”, dedicato ai capolavori della musica francese.



Il loro live ha già collezionato numerosi sold out nei concerti sui palcoscenici più prestigiosi in Italia e all’estero, incantando ed emozionando il pubblico ogni volta. Un successo che di certo non stupisce, dato il calibro degli artisti on stage: la voce e il carisma di Paoli, uno dei più grandi autori e interpreti della canzone nostrana, affiancata da uno dei più lirici e creativi pianisti riconosciuti a livello internazionale come Danilo Rea. Anche per la prossima stagione i due saranno impegnati con un ricco calendario di concerti a base di voce e pianoforte, con una scaletta che si rinnova di spettacolo in spettacolo con le canzoni più amate di Gino, da “Averti addosso” a “Il cielo in una stanza”, da “Vivere ancora” a “Perduti” passando per “La gatta” e “Come si fa”, insieme a chicche dei cantautori genovesi, che per Gino sono gli amici di una vita: “Canzone dell’amore perduto” e “Bocca di rosa” di De André, “Il nostro concerto” di Umberto Bindi, “Vedrai Vedrai” di Tenco e “Se tu sapessi” di Bruno Lauzi.



I concerti di Paoli/Rea e di Arisa sono organizzati dal Comune della Spezia con il sostegno di Fondazione Carispezia e Regione Liguria, sponsor Iren S.p.a.