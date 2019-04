Arie liriche al Lia, aperta la sala delle Nature Morte

La Spezia - Domenica 28 aprile alle 16,30 al Museo Civico "A. Lia" (via Prione, 234)riparte la rassegna musicale “Arie Liriche al Museo”, a cura del Coro Lirico della Spezia che propone oltre all’ascolto di arie liriche anche visite al Museo . I concerti aperti alla città e a tutti gli appassionati di arte e del bel canto avranno si terranno in concomitanza all’arrivo delle navi da crociera a partire dal mese di aprile per terminare alla fine del mese di luglio



Di seguito le date di tutti concerti al Museo:

Sabato 11 e Domenica 26 maggio

Sabato 15 e Sabato 29 giugno

Sabato 13 e Domenica 28 luglio



I protagonisti dei concerti di raro pregio, saranno il tenore Kentaro Kitaya, Direttore di Coro e Presidente dell'Associazione Coro Lirico La Spezia, accompagnato al pianoforte da Michi Kitaya, insieme saranno interpreti degli autori tra i più amati Puccini, Verdi, Donizetti, espressi in repertori noti al grande pubblico, tratti dalle pagine più preziose del repertorio Operistico. I concerti verranno realizzati nella XIII Sala del Muso Amedeo Lia in Via Prione, dedicata alle Nature Morte, genere pittorico che nasce alla fine del Cinquecento e si sviluppa nei secoli successivi in Italia e nei paesi fiamminghi, le arie liriche si uniranno alla bellezza all'eccellenza delle opere esposte di autori fondamentali nel della panorama storia dell'arte italiana, quali Fede Galizia, Andrea Belvedere, Cristoforo Munari, Panfilo Nuvolone e altri. Il progetto “Arie Liriche al Museo” intende unire più forme d'arte in un luogo di straordinario spessore artistico come il Museo Lia per presentare la trama culturale della nostra città. Ingresso al Museo e Spettacolo Euro 12.