Arci Canaletto protagonista con il progetto 'Time To Care'

La Spezia - Time To Care è un progetto del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e del Dipartimento per le politiche della famiglia, con il Forum Nazionale del Terzo Settore. Il progetto coinvolgerà 1200 giovani impegnati in attività volte a favorire l'inclusione sociale delle persone anziane, che saranno individuati con apposito bando in prossima uscita.



Il progetto ha la finalità di promuovere azioni di sistema sui territori, che attraverso l'impegno delle Reti associative (di cui all’art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. – Codice del Terzo settore) favoriscano lo scambio intergenerazionale attraverso attività di: assistenza a domicilio e/o a distanza dei giovani nei confronti degli anziani; attività di “welfare leggero”; assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici.



L'Arci partecipa a Time to Care con 39 progetti territoriali su tutto il territorio nazionale ( qui la lista completa https://www.arci.it/time-to-care-2020/ ). Alla Spezia è aperta una posizione per un progetto attivo sul Circolo Arci Canaletto. Se hai meno di 35 anni e vuoi candidarti scrivi una mail a arcilaspezia@pec.it .