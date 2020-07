Arci Canaletto, incontro sul folk americano

La Spezia - Ultimo evento verso il Festival Controvento che si terrà in autunno, venerdì 31 luglio al Circolo Arci Canaletto, a partire dalle 21, si svolgerà "We shall not be moved - Incontro sul folk americano". Partecipano Rudi Veo, Michele & Lalo, Milton & Manega, Les Quelles. Introduce il Sommo Poeta Ted Malvern al secolo Gian Paolo Ragnoli. L'iniziativa è promossa da Arci La Spezia, Unione degli Studenti e Rete della Conoscenza, con il contributo di Regione Liguria e Ministero Del Lavoro E Delle Politiche Sociali