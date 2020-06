Archivio di Stato, è l'ora di riaprire le porte. Con un'anima più digitale

La Spezia - L'Archivio di Stato della Spezia riapre al pubblico, dopo la pausa dettata dall'emergenza Covid -19. Le porte di via Galvani 21 si riapriranno martedì 9 giugno, ma l'accesso sarà necessariamente contingentato e previa prenotazione.

Tutte le istruzioni per accedere alla sala studio sono presenti sul sito ufficiale dell'Istituto all'indirizzo http://archiviodistatolaspezia.beniculturali.it.



Durante il periodo di chiusura al pubblico dell'Istituto sono stati svolti alcuni interventi al fine di agevolare la consultazione dei fondi archivistici, ovvero la digitalizzazione di strumenti ricerca (inventari, elenchi, repertori) che originariamente erano dattiloscritti su supporto cartaceo. Durante la pausa obbligata è stato aperto un profilo Instagram @archiviodistatodilaspezia, in modo da raggiungere, attraverso un canale di comunicazione più informale, un pubblico non necessariamente composto da storici o addetti ai lavori, ma piuttosto comuni cittadini interessati ad approfondire la conoscenza del territorio in cui vivono. L’Archivio ha partecipato anche al Maggio dei Libri 2020 con un evento web dal titolo “Rassegna bibliografica di archivistica e biblioteconomia”.