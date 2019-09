Appuntamento al cinema per la Giornata Europea delle Lingue

La Spezia - L’ACIT e AF - Alliance Française riprendono l’attività nella sede spezzina di via Manin 27 con alcune manifestazioni comuni in occasione della Giornata Europea delle Lingue che si celebra il 26 settembre. In orario antimeridiano vengono offerti laboratori didattici in francese e in tedesco presso le scuole elementari che hanno aderito all’iniziativa. Nella sede di via Manin 27 giornata di porte aperte ore 10-12, 17-19. Verranno fornite informazioni sul programma di corsi di lingua e di iniziative culturali.

Giovedì 26 settembre alle ore 18 presso il Cinema “Il Nuovo”, via Colombo, proiezione del film “Frantz”, di François Ozon, Francia/Germania 2016, 113’, versione originale sottotitolata. Il film è ambientato nel 1919 in un villaggio della Germania e racconta l’incontro tra Anna, giovane tedesca in lutto per la morte al fronte dell’amato Frantz, e Adrien, ex soldato francese tornato dalla guerra in condizione psicologica precaria.

Il film, che ha ricevuto importanti riconoscimenti di critica e di pubblico, verrà presentato dall’esperto Giordano Giannini. Per il gruppo tedesco le iniziative proseguiranno venerdì 27 settembre alle 15,15 con il seminario didattico della dott.Maria Antonia De Libero del Goethe Institut di Torino e l’intervento della dott.Marta Tonarelli, ACIT La Spezia