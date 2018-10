Appuntamenti in lingua inglese con Biblioteck

La Spezia - Continuano le attività per bambini e adulti di Biblioteck, progetto di ARTEmisia Servizi Culturali volto a valorizzare e mettere in rete le principali biblioteche della provincia spezzina. Martedì 9 ottobre alle 14.15 alla Biblioteca Beghi inizia Storytime in English, una serie di incontri in lingua inglese dedicati alla tenera età condotti da un’educatrice madrelingua. I bambini, in età neonatale, possiedono infatti una maggiore capacità di apprendimento della lingua parlata; in particolare, sono in grado di distinguere le differenze anche molto sottili nella pronuncia e nell'intonazione. Per questo motivo, l'introduzione di una seconda lingua per i bambini il più presto possibile è il modo migliore per aggiungere maggiori percorsi neurali ed aumentare la loro capacità di sviluppo intellettuale e cognitiva. L’intento di StoryTime è proprio quello di avvicinare i bambini dagli 1 ai 4 anni alla lingua inglese attraverso canzoni, letture attive di fiabe e giochi. I successivi appuntamenti saranno 23 ottobre, 6,20 novembre, 4, 18 dicembre dalle 14.15 alle 15.15.



Giovedì 11 ottobre alle 16.15 nella nuova sede della Biblioteca Civica di Riccò del Golfo, riprende Little Bookworms, il circolo dei lettori in lingua inglese per bambini dai 5 ai 10 anni. Un operatore condurrà i partecipanti nella lettura di favole e racconti e stimolerà la loro fantasia con giochi e filastrocche. Il tutto rigorosamente in lingua inglese. Il primo appuntamento sarà dedicato alla Favola della Torta di Riccò del Golfo. Venerdì 11 ottobre alle 17 sempre alla Biblioteca Beghi torna il richiestissimo TeaTime, circolo dei lettori in inglese sorseggiando una tazza di tè. Seguiti da un’insegnante madrelingua, i partecipanti, una volta al mese, avranno l’occasione di leggere e commentare libri e short stories in lingua inglese, scambiarsi opinioni e consigli per la lettura, il tutto esclusivamente in lingua inglese e partecipando all' afternoon tea. La prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: didattica@artemisiacoop.it; 3928622139.