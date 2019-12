Appello agli spezzini: "Aiutateci, vogliamo fare una mostra su com'è cambiata Spezia"

La Spezia - Appello agli abitanti e tutti gli interessati per realizzare insieme una mostra audio visiva collettiva sulla città di Spezia e su come è cambiata. Perché la necessità di una mostra? "Un giorno ci siamo posti alcune domande: cosa sta diventando La Spezia ora? Quante cose sono cambiate negli ultimi trenta (o più) anni? Come vogliamo ricordarla? Cosa abbiamo vissuto di questa città che ora non c’è più?". Così gli organizzatori spiegano l'urgenza di questa iniziativa: "Certe cose non si trovano su Google, per comprendere ciò che questa città è stata, dobbiamo ricostruirla nella nostra memoria, recuperando oggetti, fotografie e video, opere d’arte, musica. Vogliamo portare alla luce i cambiamenti sociali e culturali, per far vedere non solo come la nostra città è cambiata, ma come sono cambiati i nostri tempi".



Dall’uso degli smartphone al posto delle macchine fotografiche analogiche, all’uso dei social al posto degli incontri nella piazza sotto casa. "I cambiamenti urbanistici, le problematiche ambientali non sono nate oggi, esistevano anche tanti anni fa e siamo curiosi di riscoprirle. E mentre, nell’ultimo secolo e mezzo, l’Arsenale è diventato l’assoluto

protagonista della città (influenzandone molte caratteristiche e comportando una mutazione sociale), nella sua ombra, tutte le comparse che quotidianamente vivono la città hanno creato bellissime opere d’arte, di musica, hanno curato il territorio e dato valore al luogo in cui vivono". Perché una mostra collettiva in cui tutti possono partecipare? "Siamo abituati alle mostre “passive” in cui le persone, di solito acquistando un biglietto, hanno accesso a un luogo in cui vedono un insieme di materiali raccolti da qualcun altro".



Le “mostre collettive” invece solitamente vedono una serie di artisti mettere insieme le proprie opere per fare un’esposizione d’arte. Questa mostra collettiva invece vuole mettere insieme tutti. "Vuole recuperare lo spirito sociale e per l’appunto, di collettività e permettere a chiunque di portare il proprio contributo, per realizzare qualcosa di assolutamente unico. Vanno bene foto, video, oggetti e anche solo storie o ricordi, che cercheremo di trasformare in materiale fruibile da tutti. Naturalmente il materiale verrà fornito poco prima della mostra e verrà restituito non appena sarà finita. Nel frattempo chiediamo di inviarne una descrizione e copia o fotografia che attesti le dimensioni, nel caso di un oggetto". L'indirizzo è mostracollettivalaspezia@gmail.com. L'iniziativa è promossa da Luca Drovandi, murettista a secco libero professionista, Rosalba Carlino, impiegata presso un tour operator e si occupa di territorio, Ilaria Marconcini, educatrice e lavora con ragazzi disabili, istruttrice di pugilato, Gabriele Arati, operatore turistico, Davide Pellegrini, ristoratore alimentare.