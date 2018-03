Aperte le selezioni per il festival "Suoni dal golfo"

La Spezia - Con questo messaggio mi rivolgo a tutti i concittadini del Comune di Lerici ed a tutte le Associazioni del territorio. Dopo il successo della prima edizione del Festival Suoni dal golfo, ho deciso di proseguire, come promesso, questa esperienza e farla crescere ulteriormente! A febbraio è nata l’Associazione “Suoni dal golfo”, che si occuperà di organizzare il Festival e della quale sono Direttore Artistico. Il programma del 2018 è quasi ultimato e darà spazio a musica, poesia, opera, danza, jazz e molte altre sorprese ed ospiti illustri. Le date confermate sono ?16-31 agosto 2018?.



Il bando per la selezione dei musicisti di Orchestra Excellence é stato pubblicato e le iscrizioni scadranno ?il 5 aprile?. Quest’anno l’orchestra sarà formata da 60 elementi e la mia idea, condivisa e sostenuta dal Sindaco, sarebbe quella di averli tutti residenti nel nostro Comune per la durata del Festival. Seguendo l’esempio di esperienze molto famose come Verbier o Lucerna, vogliamo proporre ai cittadini ed alle associazioni di partecipare e contribuire all’organizzazione dell’ospitalità dei giovani musicisti che verranno. Si tratta di offrire ospitalità bed and breakfast ad uno o più dei 60 giovani provenienti da tutto il mondo che ci allieteranno con la loro musica.



Questo modello e’ stato usato come detto da vari Festival e da molti anni funziona benissimo. Si può scegliere di ospitare i musicisti a casa propria oppure, per le Associazioni, di prendersi carico dell’ospitalità di uno o più di essi. Naturalmente coloro che aderiranno a questa iniziativa diventeranno automaticamente supporters del festival Suoni dal Golfo, con una serie importante di vantaggi.



Potete contattare l’email suonidalgolfo@gmail.com oppure rivolgervi al Comune di Lerici Per informazioni e registrazione delle adesioni contattare dott Elisa Graceffa elisa.graceffa@comune.lerici.sp.it