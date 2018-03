Aperte le iscrizioni per i corsi di smartphone Android

La Spezia - Sono aperte le iscrizioni presso la Mediateca Regionale Ligure “Sergio Fregoso” (via Firenze, 37) per il corso pratico base di smartphone Android , destinato agli utenti alle prime armi che vogliano prendere dimestichezza con l’uso dei cellulari e scoprirne le varie funzioni, fino ad installare nuove app. Il corso è strutturato in cinque lezioni a cadenza settimanale della durata di un’ora e mezza ciascuna, dal costo di 35 euro. Per ulteriori informazioni: Mediateca Regionale Ligure presso l'ex cinema Odeon in via Firenze 37 – tel. 0187/745630 – e-mail: adf@laspeziacultura.it