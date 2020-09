Antifascismo cattolico, uno studio di Nicola Carozza

La Spezia - Nei documenti e nella corrispondenza degli intellettuali antifascisti a Parigi, fuoriusciti dall’Italia in opposizione al regime, tra i quali don Luigi Sturzo (che poi si sposterà a New York), Francesco Luigi Ferrari, Gaetano Salvemini, Francesco Nitti e Carlo Sforza, troviamo il nome di uno spezzino: Ettore Carozzo. Lo studioso Nicola Carozza, docente dell’Istituto superiore di Scienze religiose ligure, ha ricostruito in maniera inedita da fonti archivistiche l’impegno intellettuale e politico di Carozzo su un articolo apparso nei giorni scorsi sulla rivista “Storia e Politica” dell’Università di Palermo. Si restituisce così al dimenticato editore spezzino il posto che gli spetta nella storia dell’antifascismo e del movimento cattolico italiano. Ettore Celestino Carozzo era nato alla Spezia il 23 novembre 1892. Dopo aver frequentato la facoltà di Ingegneria a Pisa, si laureò in ingegneria meccanica al Regio Politecnico di Torino. Combattè nella Grande guerra come ufficiale dell’esercito, rimanendo mutilato nel braccio e nell’occhio destro. Tornato alla Spezia, fu come consigliere comunale di “parte” cattolica e nel 1919 rispose all’appello lanciato da Sturzo “A tutti gli uomini liberi e forti”, aderendo al Partito popolare italiano. Insegnò matematica all’istituto tecnico, allora fucina di tecnici e di periti che andavano ad occupare posti in Arsenale militare o nelle fabbriche della città, manifestando tra i banchi le sue idee democratiche e antifasciste. Nel 1923 fu costretto però ad emigrare a Parigi, unendosi agli ex popolari. Era convinto che non ci sarebbe stato un ritorno alla democrazia in Italia senza una vasta e penetrante azione culturale. Così, nonostante il controllo serrato della polizia politica, con la tipografia Librairie Moderne e la casa editrice Société des Éditions Contemporaines si impegnò come editore, intuendo l’importanza della stampa e la necessità di divulgare idee per formare i giovani. Stampò e distribuì tra gli altri i testi di importanti antifascisti, da Nitti a Sforza, da Salvemini a Tarchiani, da Luigi Sturzo ad Arturo Labriola, aiutando esuli come Lionello Cianca, Alberto Giannini, Alceste De Ambris. Antifascisti e partigiani lo ricorderanno tornato alla Spezia nel dopoguerra a godere della ritrovata libertà democratica ma pochi lo collegheranno agli intellettuali italiani in Francia. Morì alla Spezia nel 1951 a soli cinquantanove anni.