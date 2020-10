Anteprima al Nuovo, ecco "Assandira"

La Spezia - In prima visione per la provincia della Spezia al cinema "Il Nuovo", mercoledì 21 ottobre alle 21, ecco il film è ‘Assandira’, liberamente tratto dal libro scritto da Giulio Angioni scomparso nel 2017 e interpretato da Gavino Ledda autore di un grande classico della letteratura come ‘Padre padrone’ e già interprete e regista del film ‘Ybris‘ del 1984. Alla serata,organizzata in collaborazione con il circolo ‘Grazia Deledda’, sarà presente il regista Salvatore Mereu. Per acquistare il bliglietto online vai su www.ilnuovoastoriagaribaldicinema.it oppure direttamente alla cassa negli orari di apertura o telefonicamente allo 0187/24422 (dalle 17 alle 20).



“Il regista classe 1965, originario di Dorgali, nelle sue opere tende sempre a esplorare il rapporto fra tradizione e modernità nella sua terra, la Sardegna. Autore di opere come Ballo a tre passi, col quale vince la Settimana della Critica a Venezia nel 2003 e si aggiudica anche il David di Donatello, ha partecipato al Festival di Venezia anche nel 2010 con Tajabone e nel 2012 in Orizzonti con Bellas mariposas, tratto dal libro omonimo di Sergio Atzeni. Nel 2013 sempre per conto della Mostra partecipa al film collettivo Venezia 70 – Future Reloaded. “In Assandira, come nella maggior parte dei suoi film, Mereu narra la cultura e le tradizioni sarde, affascinanti, ancestrali e antropologicamente ricche di significati. L'isola è come una pietra, dura e affascinante, da osservare nelle sue mille sfaccettature. Una pietra che rappresenta le sue miniere ma anche le sue grandi risorse ambientali, paesaggistiche e culturali.