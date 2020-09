La Spezia - L'evento di oggi, giovedì 10 settembre al "Pin in Pineta" delle 18.30, "Spettacolo di danza orientale" di Ronit Mandel Abrahami, con musica dal vivo di Riccardo Locorotondo, è stato annullato a causa delle disposizioni per l'emergenza Covid-19 in corso in provincia.



L'evento è rinviato alla prossima settimana, Covid-19 permettendo...