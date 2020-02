Annullate le date del 29 febbraio e 1 marzo per lo spettacolo “Salomè”

La Spezia - Il Teatro Civico della Spezia informa che - in considerazione dell’Ordinanza n.1/2020 della Regione Liguria (Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019), che dispone fino al 1 marzo compreso la sospensione di tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi natura – le date dello spettacolo “Salomè” previsto sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo sono annullate.



Chi ha acquistato i biglietti al Botteghino del Teatro Civico può chiederne il rimborso presentando il tagliando agli stessi uffici del Botteghino, entro e non oltre sabato 7 marzo 2020. Per i biglietti acquistati on line sul sito www.vivaticket.it gli acquirenti devono richiedere il rimborso inviando una mail a Vivaticket, sempre entro e non oltre sabato 7 marzo. Il Teatro Civico comunica infine ai propri abbonati che, di concerto con la Compagnia di produzione, si stanno valutando le possibilità di recupero dello spettacolo “Salomè” in altra data. Comunicazioni più dettagliate in merito saranno rese note il prima possibile.



Per informazioni: botteghino Teatro Civico La Spezia, via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16-19.