Anna non si ferma, ecco il remix di "Bando" con Gemitaiz e Madman

La Spezia - La spezzina Anna Pepe non si ferma e dopo aver scalato le classifiche di Spotify Italia e aver firmato un contratto con la Universal con un solo singolo all'attivo, da oggi è su tutte le piattaforme con il remix firmato da Gemitaiz e Madman, due dei nomi di punta in ambito rap e trap.

L'ascesa del suo “Bando” infatti è inarrestabile visto che dopo aver superato i 21 milioni di ascolti proprio su Spotify ora si arricchisce di un remix con featuring ambitissimi per la scena. A soli 17 anni Anna si conferma così si conferma come un vero e proprio fenomeno di una scena nella quale si è imposta indiscutibilmente nel giro di poche settimane.