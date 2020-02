Anna, la 16enne spezzina stella del rap e delle classifiche

La Spezia - In poche settimane la giovanissima spezzina Anna Pepe ha scalato le classifiche con il brano rap "Bando". Un exploit incredibile e apparentemente inarrestabile, di quelli che l'epoca dei social network propone sempre più spesso. La base house, il testo ipnotico e il forte ricorso allo slang hanno attirato l'attenzione di sua maestà dj Albertino che il 18 gennaio scorso l'ha accolta e intervistata negli studi di Radio M2O e da allora l'ascesa è stata verticale.



Anna, nata nel 2003 alla Spezia, è la più giovane artista italiana ad aver raggiunto nel miglior tempo la top ten di Spotify (al momento al 3°posto), la top ten di Apple music (attualmente al 4° posto), la prima posizione su Spotify Viral Italia, la quinta posizione su Spotify Viral Global e la posizione numero 3 su Shazam top 200 Italia. Inoltre Anna ha debuttato in radio in 36esima posizione, la più alta entrata nella classifica radio italiana.

E nel frattempo i follower su Instagram volano crescendo di giorno in giorno: una settimana fa erano poco più di 60mila, oggi sono 77.300, già mille in più di ieri.

Insomma, un successo fatto di follower ma anche di tanti altri numeri da primato che inorgoglisce papà Cristian (ex calciatore dello Spezia e deejay) e mamma Stella Sanvitale e che rende felici anche i compagni di scuola dell'Einaudi.



La breve carriera di Anna inizia nel 2018, quando lancia un freestyle su Instagram, una piattaforma non proprio musicale. Ben presto fa amicizia con il rapper Anis e con lui firma una doppia collaborazione: "24/7" e "Holidays", singoli che spopolano sul web e accendono i fari del grande pubblico anche su di lei. Dopo questo primo successo la rapper decide di iniziare la sua avventura solista, ed esordisce a marzo 2019 con il singolo "Baby", che le consente di arrivare alla firma con Universal e alla produzione di "Bando", la hit che le apre le porte delle radio mainstream e di Spotify.



Anna - Bando

Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C'ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

Ho il passaggio assicurato sopra questo diesel.



Infami tornano in fila

Ho detto alla mamma che mo' vado a Milan

Te non dare opinioni se vesti Fila

Giuro che sei un bambino, non sei 2000

Vorrei avessi la fame, la mia, per capire le cose

Divido le acque, Mose

Vi vedo un po' mosse, situazioni e cose

Dico cose e le faccio, no, non parlo e basta

Tu non hai stoffa, meglio se smetti col rap

Oppure i talent, giuro, fanno per te

Per fare 'sti bands mi divido in tre

Tre flow in un minute, ca*zo ho fatto frate’

Fate gli zanza e poi passa la sese e piangete

Meglio vi sedete che ho il pallone in rete

Non rappi di nulla, zia, proprio di niente

Se chiedo in giro dicon che sei demente.



Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C’ho il passaggio assicurato sopra questo diesel.



Ho la scorta di flow, voglio frero ricco

Ca*zo vuoi maric*n, ti becco e m’impicco

'Sto tipo che pressa i dm, non firma tn

Giuro che non pago quell’ATM

Prendo treni, son tornata ieri

Non ho più pensieri, tu fai meglio e vieni

Spazza via i problemi e troppo me la meni

Voglio uno e sei zeri, you know what I’m saying

Mi ricordo quando sfottevi

Quel che faccio mo saluti, non son nata ieri

Resto solo con amici, però quelli veri

Conosci prima di parlare, niente te la credi

Oh si, mi richiami, ti blocco

Resto fedele sempre al ca*zo di blocco

Non mi supporti ma Bando ce l’hai in testa

Te e le tue amiche, non ammesse alla festa.



Uno arrivo, due entro free

Tre bitches che slaccian jeans

Uno arrivo, due entro free

Tre bitches che slaccian jeans

Uno arrivo, due entro free

Tre bitches che slaccian jeans

Uno arrivo, due entro free

Tre bitches che slaccian jeans.



Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

Ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

Ho già il passaggio assicurato sopra questo diesel.