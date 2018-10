Anna Rollando, spezzina ex Rondò Veneziano, insegna ad 'Applaudire con i piedi'

La Spezia - Esce per Graphofeel una guida all'ascolto della musica classica semplice e accattivante, scritta da una musicista di razza che saputo spaziare in moltissimi campi. La spezzina Anna Rollando, ex componente dei Rondò Veneziano, ha lavorato, tra i molti, con Ennio Morricone, Beppe Vessicchio, Franco Battiato, Andrea Bocelli. Il suo libro Applaudire con i piedi è un’introduzione alla musica colta raccontata da “dietro le quinte”. La costruzione di un’ opera o di una colonna sonora, le vite dei grandi compositori, le storie quotidiane di un’orchestra narrate attraverso aneddoti, curiosità e retroscena. Una lettura dinamica per approfondire un tema che può sembrare distante ma che in realtà viviamo tutti i giorni. Infatti le melodie classiche le ascoltiamo nelle suonerie dei telefonini, fanno da sottofondo a film e telefilm, le ritroviamo nelle pubblicità radiofoniche. Un modo per entrare in contatto con un mondo tanto vicino, eppure, molto spesso, quasi sconosciuto.



APPLAUDIRE CON I PIEDI DI ANNA ROLLANDO (GRAPHOFEEL)



