Angiolini e Modugno portano in scena "Il nodo" di Johnna Adams

La Spezia - Nuovo appuntamento con la Stagione di Prosa 2019/20 al Teatro Civico. Martedì 14 gennaio andrà in scena "Il nodo", di Johnna Adams, protagoniste Ambra Angiolini e Ludovica Modugno, per la regia di Serena Sinigaglia. La Adams, tra le voci più interessanti della nuova drammaturgia statunitense, è autrice di una pièce dal forte impatto emotivo, messa in scena da oltre 40 produzioni americane dopo il debutto nel 2012. Nel 2013 l’opera ha ricevuto una menzione speciale dalla Steinberg American Theatre Critics Association.



"Il Nodo", al suo debutto in Italia, é ambientato in una classe della scuola pubblica di Lake Forest, piccolo centro abitato nei dintorni di Chicago. È l’ora di ricevimento per un’insegnante. È tesa, ha la testa altrove, è in attesa di una telefonata che non arriva mai. Al colloquio si presenta inaspettatamente la madre di un suo allievo. Vuole parlarle, ma non sarà un dialogo facile. Suo figlio alcuni giorni prima è stato sospeso, è tornato a casa pieno di lividi e lei vuole a tutti i costi capire il perché. È stato vittima di bullismo o forse lui stesso è stato un molestatore... forse l’insegnante l’ha trattato con asprezza…

Sciogliere questo nodo, cercare la verità è l’unica possibilità a cui aggrapparsi. Perché, come conseguenza del fatto, il figlio ha commesso qualcosa di tremendo, di irreparabile. E solo un confronto durissimo tra le due donne potrà dare un senso al dolore, allo smarrimento e al loro reciproco, soffocante senso di colpa.



Lo spettacolo, fissato alle 20.45, è prodotto dalla Società per Attori e Goldenart Production, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Dipartimento dello spettacolo dal vivo. La traduzione del testo è a cura di Vincenzo Manna ed Edward Fortes. Musiche: Mauro di Maggio e Luna Vincenti. Scene: Maria Spazzi. Costumi: Erika Carretta. Light designer: Roberta Faiolo.



Ingresso (prevendita € 2)

• I settore platea, barcaccia e palchi prima fila: intero € 30 – ridotto € 27 - Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 13

• II settore platea, prima galleria, palchi di seconda fila: intero € 25 – ridotto € 22 - Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 11

• II settore galleria, palchi di terza fila: intero € 14 – ridotto € 12 - Scuole e Istituti superiori accompagnati dagli insegnanti: € 8



Info e prenotazioni:

Teatro Civico La Spezia, via Fazio 45 e via Carpenino, tel. 0187.727521. Da lunedì a sabato, ore 8:30-12:00, mercoledì anche 16-19.