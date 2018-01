Andrea Papini e Alberto Benicchi protagonisti al Tibe jazz club

La Spezia - Sul palco del Tibe per la prima volta salirà uno straordinario pianista : Andrea Papini assieme ad Alberto Benicchi al sax. L'appuntamento è per il 12 gennaio alle 21.30 al Tibe Jazz Club in Via Del Canaletto 153. Andrea Papini un grande pianista di talento, malgrado un intervento sbagliato che a 4 anni lo priva della vista. Esordisce come musicista teatrale, studia col grande John Taylor a Londra, dove resta per un paio d'anni. Tornato in Italia nel ‘91, avvia una bella carriera segnata da ottime collaborazioni: con Urbani, Cazzola, Stilo e Bonafede fra le tante. Nel ‘94 incontra il pianista Barry Harris, stella del be bop, partner di giganti come Coleman Hawkins, Clifford Brown, Miles, Thad Jones, Roach e da tempo fra i più stimati didatti del mondo, diventandone assistente.



Info e prenotazioni

329/9122285

Concerto +Consumazione (al tavolo):18€

Concerto+Consumazione :12€

Richiedi la tua tessera Endas a soli 5€