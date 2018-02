Ancora biglietti disponibili per Ale e Franz

Giovedì 1° marzo la coppia comica milanese al teatro Civico con "Nel nostro piccolo". Giorgio Gaber e Enzo Jannacci sono stati punti fermi di questo cammino: "Raccontiamo l'aria della Milano di quegli anni".

La Spezia - Per la Stagione di prosa arrivano al Teatro Civico della Spezia Ale e Franz in scena giovedì 1 marzo con Nel nostro piccolo. Nel nostro piccolo è un viaggio alla ricerca del punto di partenza che ha mosso la voglia e ricerca di comicità di Ale e Franz. Giorgio Gaber e Enzo Jannacci sono stati punti fermi di questo cammino. Lo spettacolo è il racconto di un mondo visto dalla parte di chi ha il coraggio, con le proprie idee, di vedere dentro la vita di ognuno. Parla del coraggio di vivere storie non sempre vincenti, della forza di trasmettere emozioni vere: i fallimenti di una vita, la delusione degli ideali, la conoscenza profonda di sentimenti penetranti, come l’amore.



Ale e Franz portano sul palco tutto questo con la loro comicità tanto folgorante quanto profondamente umana, con il desiderio di mostrare come i due cantautori milanesi abbiano aiutato e guidato la riflessione di tanti altri artisti. "Nel costruire le tappe di questo percorso – raccontano Ale e Franz - ci siamo imbattuti nei nostri punti fermi, che ci hanno, grazie al cielo, condizionato: Giorgio Gaber e Enzo Jannacci. Loro sono stati la scintilla che ci ha permesso di vedere l’uomo come il centro di tutto. Conoscere il suo mondo. Vederlo mentre ci gira intorno. Un mondo, sofferto e gioioso, colorato e grigio, assolato e buio. Ma sempre, e comunque un mondo vero, reale. Senza timori, senza remore. Ci hanno mostrato che chi si muove e vive accanto al nostro fianco, chi cammina nelle strade, chi respira la nostra stessa aria, sono uomini, persone, uguali a noi… Tutto questo porteremo con noi, sul palco, quei pensieri, quelle parole, quelle note, in cui c’è anche il punto di partenza, la nostra piccola E racconteremo la fortuna di aver potuto respirare la stessa aria che Gaber e Jannacci respiravano. L’aria di Milano. Di quegli anni".



Scritto da Francesco Villa, Alessandro Besentini, Alberto Ferrari e Antonio De Santis, Nel nostro piccolo vede sul palco, insieme ai protagonisti Ale e Franz, i musicisti Luigi Schiavone (chitarra elettrica e acustica), Fabrizio Palermo (basso e voce), Francesco Luppi (tastiere e voce) e Marco Orsi (batteria). La regia è di Alberto Ferrari. Prossimo appuntamento per la Stagione di prosa Delitto/Castigo con Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini in scena martedì 6 e mercoledì 7 marzo.



