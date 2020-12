Come tutti gli anni, non è mancata la benedizione di Don Francesco, accompagnata dai canti del coro della chiesa Nostra Signora della Salute

La Spezia - Nonostante la pioggia, si è svolta oggi l'inaugurazione del "Presepe nel Cortile" di Roberto Brigida che, anche quest'anno ha meravigliato e meraviglierà con nuove e bellissime creazioni. Come tutti gli anni, non è mancata la benedizione di Don Francesco, accompagnata dai canti del coro della chiesa Nostra Signora della Salute. Visto il tempo, il rinfresco è rimandato a domenica 13 alle 16. Il presepe è visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 20 nel cortile di Via Milano 36.