Anche quest'anno "E' Birra"

La Spezia - Sarà ancora una volta Viale Mazzini, cerniera fra il lungomare e la città vecchia, e in particolare l'area del Palco della musica ad ospitare quest'anno l'appuntamento con le birre artigianali del territorio. Per gli appassionati i giorni di E' Birra saranno quelli del 13-14-15 settembre per una manifestazione che, anno dopo anno, si arricchisce di contenuti. Si parte venerdì con le spine che inizieranno a "spurgare" birra a partire dalle 18 con musica di Tiziana Gasparetti, Malenky Slovos, Link 232, Solar time Tirbute Zucchero. Sabato 14 invece spazio ai laboratori del gusto: alle 11 conosceremo l'origine degli sgabei, alle 17 presentazione della nuova birra "La Donzella", creata in collaborazione dai birrifici della Spezia e Tolone, alle 17.30 un tuffo nell'Emilia con un laboratorio sul parmigiano reggiano e l'aceto balsamico "Il principe nero". Spettacolo di danza affidato a Dancing Project, a seguire musica dal vivo con le band Trinidad, Skorpion, Dejablu, Serpi, Hollywood, Groupies. Ultimo giorno quello di domenica 15 settembre quando si parlerà di tortellini, il piatto simbolo della cucina emiliana e a seguire un'altra scarica di musica dal vivo con One way Out, Chris Wayde, Sun Glasses e gran finale con Max Marcolini. Non mancheranno certo i banchi gastronomici street food con acciughe, sgabei e tante altre specialità. La manifestazione, come ogni anno, è organizzata dal Comune della Spezia.