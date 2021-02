Anche il Carnevale a quattro zampe di Piazza Brin diventa virtuale, ma mantiene la tradizione

La Spezia - L'associazione Prospezia Ciassa Brin con la Madrina Barbara Pesarin anche quest'anno propone il "Carnevale a 4 zampe e non solo", giunto alla sua undicesima edizione.

Dedicato a Valentina Pesarin, la sua ideatrice, quest'anno sarà in edizione virtuale ma non per questo meno divertente. Invitiamo a inviare le foto dei vostri amici a quattro zampe in maschera, eventualmente in coppia con i vostri bambini, entro il 14 febbraio 2021, alla e-mail prospeziaciassabrin@gmail.com

La giuria premierà le foto più originali e tutte verranno pubblicate dal 16 febbraio sulle pagine Facebook Prospezia Ciassa Brin e "Carnevale 4 zampe e non solo"

Aspettiamo le vostre foto!