Ambiente e territorio, i ragazzi di Spezia Dinamika ne vogliono parlare

La Spezia - Ambiente e Territorio, questo è il titolo della seconda iniziativa pubblica organizzata da Spezia Dinamika. Un incontro che si terrà giovedì 12 dicembre alle 16.15 presso l’Urban Center. ”Questa iniziativa è rivolta alla cittadinanza e a chi vorrebbe capire di più sul tema dell’ambiente e sulle criticità ambientali del territorio senza perdersi nelle dichiarazioni dei politici in perenne campagna elettorale - dice la presidente di Spezia Dinamika, Gaia Raffellini - abbiamo lavorato molto per scegliere dei relatori di grande spessore e organizzare questa nostra iniziativa interamente dedicata al territorio". Spezia Dinamika ha tra i suoi valori centrali la difesa dell’ambiente e non si poteva non parlare delle criticità del nostro territorio, a partire proprio dalla Centrale Enel e del suo futuro. "Sono anni che si parla di una dismissione che poi non c’è stata e ora si parla di turbogas e riconversione, nel frattempo c’è molta confusione e poca partecipazione da parte dei cittadini sul futuro di Enel, colpa - prosegue la presidente di Dinamika - dell’atteggiamento della politica su questo tema. C’è troppa confusione e di conseguenza i cittadini non si sentono ascoltati".



Un altro tema attuale è la discussione nata attorno al Biodigestore dei Saliceti:"Anche qui come giovani vogliamo ascoltare i comitati cittadini per capire le loro ragioni, che attualmente risultano sacrosante per il rischio sulla salute di questo tipo di impianto. Parleremo anche della questione del porto e dell’impatto che questo ha sul benessere dei cittadini dei quartieri limitrofi e soprattutto sulle emissioni inquinanti dovuti ai colossi che stazionano nel porto - conclude la giovane Raffellini - vogliamo fare una riflessione collettiva sullo stato di salute del nostro territorio, perché ci sembra che in questi anni nessuno abbia mai capito che la direzione presa sia quella sbagliata. Occorre cambiare atteggiamento e rivedere le politiche pubbliche a favore dell’ecologia e dell’green economy. ”



Gli ospiti dell’iniziativa saranno l’avvocato Marco Grondacci giurista ambientale, Stefano Sarti vicepresidente di Legambiente, Gabriele Ciardi, Presidente dell’associazione Bluelife, Valentina Viotti, Coordinatore di Volt La Spezia e il Comitato del No al Biodigestore dei Saliceti. L’incontro sarà moderato da Alessio Boi, Giornalista di Gazzetta Della Spezia. L’iniziativa si terrà giovedì 12 dicembre alle ore 16.15 presso l’Urban Center in via del Carpenino, sotto al teatro Civico.