Alzheimer Cafè, ripartono le iniziative

La Spezia - Ha riaperto i battenti l’Alzheimer Cafè spezzino, iniziativa che ha preso avvio lo scorso anno, organizzata da Aidea Solidarietà La Spezia e Associazione malattia di Alzheimer spezzina (Amas) con il contributo della Regione Liguria.

Il prossimo 19 Febbraio alle 16, presso il Laboratorio di Quartiere, in via Castelfidardo 1, spazio messo a disposizione dal Comune della Spezia, si terrà un pomeriggio di spettacolo dedicato ai famigliari ed ai malati animato dall'Associazione Nasi Uniti di La Spezia che da anni opera sul tema della clownterapia all'interno di numerose strutture come ospedali pediatrici, istituti per anziani e disabili ma anche nelle piazze come momenti di allegria dedicati a tutti.



La presidente di Aidea Solidarietà, Valeria Fiumi, ha così commentato l'evento: “Tutti noi viviamo spesso sulla nostra pelle i giovamenti che una risata, un momento di allegria condiviso con altri produce, e quindi abbiamo pensato con Amas, che sarebbe stato bello portare questa esperienza all'interno dell'Alzheimer Cafè per creare un momento di

gioia a persone che convivono quotidianamente con questa malattia ed hanno bisogno di ritrovare un po' di leggerezza nel loro vissuto. Siamo consapevoli che il sorriso può alleviare, almeno per un momento, un carico di vita doloroso”. Questo evento sarà il primo di una serie, per questo nuovo avvio del 2020, di incontri in cui verranno messi in atto la musicoterapia, il racconto da parte dei partecipanti, la tradizione del dialetto, le passeggiate nel centro storico come momento dedicato alla memoria. Tutto questo con la supervisione della psicoterapeuta Barbara Capirossi, della Counselor Pierpola Grillo e dei volontari Amas ed Aidea Solidarietà.