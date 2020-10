Altri featuring per Anna: prima Night Skinny poi Gue Pequeno

La Spezia - Non si ferma la cantante spezzina Anna Pepe che dopo il travolgente successo del primo singolo “Bando” che l'ha imposta sulla nuova scena rap nazionale aprendole le porte a featuring eccellenti, ieri ha lanciato un nuovo pezzo e fra pochi giorni ne rilascerà un altro in coppia con Gue Pequeno.



Nelle scorse ore infatti Red Bull Italia ha pubblicato un nuovo appuntamento del suo format “64 Bars” che vede cimentarsi un mc con un produttore nella realizzazione di un brano inedito. Dimostrando buon attitudine con le rime tipicamente rap, Anna ha così dato vita ad un pezzo con uno dei punti di riferimento della scena come Night Skinny. Ma come detto l'artista spezzina continua a bruciare tappe e classifiche e il prossimo 7 ottobre farà uscire il nuovo singolo insieme ad un altro “mostro sacro” come Gue dei Club Dogo.