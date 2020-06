Alpini: "Festa della Repubblica molto particolare, ritroviamoci uniti una volta di più"

La Spezia - Ricorre oggi il 74° anniversario della nascita della Repubblica. La data corrisponde al giorno dell'anno 1946 in cui si svolse il referendum popolare indetto per scegliere la forma istituzionale dello Stato. Quest'anno l'evento cade in una fase drammatica per il Paese, attanagliato da una drammatica emergenza sanitaria e da una gravissima crisi economica. In ogni caso, come di consueto, l'Associazione Nazionale Alpini invita soci, amici e aggregati, nonché i cittadini tutti a testimoniare la propria partecipazione ai festeggiamenti esponendo il Tricolore alle finestre e sui balconi. "Molti in questi mesi hanno già esibito la Bandiera, invitiamo i nostri vicini di casa a fare altrettanto. L'Italia ha bisogno ritrovarsi unita in tanti momenti, anche nella manifestazione dell'adesione alla nazione".