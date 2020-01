La Spezia - "Dance To The Radio, dance to the Cesarone". Un'insolita domenica sera pre-festiva agli sgoccioli delle festività. E al circolo Arci Shake l'appuntamento è con il djset che chiude le vacanze visto che per gli studenti universitari così come per quelli delle Superiori, si torna subito a fare sul serio. Prima però un'ultima notte di danze!