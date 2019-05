Alla scoperta della Migliarina ottocentesca armati di... smartphone e tablet

La Spezia - Per domenica 26 maggio SpeziaOutdoor, il programma di escursioni alla riscoperta del territorio, propone un evento particolarmente innovativo: i partecipanti verranno messi nella condizione di usare il loro smartphone o tablet per navigare tramite Gps su una mappa ottocentesca della Piana di Migliarina. Sovrapposta alla classica mappa di Google ne avranno una del 1846: ci si sposterà quindi lungo strade, canali e campi ormai scomparsi nel tentativo di scoprire come fosse l'ampia piana coltivata alle spalle dell'attuale Canaletto. Sarà anche possibile riconoscere i luoghi in cui erano presenti le vecchie costruzioni, cercando di ritrovarle in mezzo alla selva di edifici del paesaggio urbano di oggi. Un vero e proprio viaggio nel passato grazie alla tecnologia moderna.



L'escursione comincerà alle10 per terminare alle 12.30. L’evento è a numero chiuso e la prenotazione è obbligatoria. Visto il carattere sperimentale dell’attività la partecipazione gratuita. Informazioni e prenotazioni: Cooperativa Hydra 327 1273871 o tramite email: speziaoutdoor@gmail.com. Aggiornamenti al sito www.speziaoutdoor.org

SpeziaOutdoor è un progetto Hydra cooperativa, con il contributo dell’assessorato al Turismo del Comune della Spezia.