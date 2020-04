Alla scoperta dei pianeti con il Gruppo astronomia digitale

La Spezia - Proseguono gli appuntamenti astronomici aperti al pubblico, in modalità telematica, organizzati dal Gad (Gruppo astronomia digitale) della Spezia. Il Gad, come Delegazione Territoriale UAI per la provincia della Spezia e Lunigiana, propone una conferenza pubblica su web, in data giovedì 16 aprile, alle ore 21, a tema: "Il sistema solare - seconda parte: i pianeti". Relatore: Claudio Lopresti, presidente del Gad. Chi vuole assistere può collegarsi, con il proprio pc, tablet o cellulare. Per assistere all'incontro occorre semplicemente collegarsi giovedì 16 aprile, alle 21:00 via internet a questo indirizzo: https://www.gotomeet.me/UAI-Webconf/delegazione



E' possibile accedere anche tramite telefono, a questo numero:

- Telefono: 02 9129 4627

- Codice accesso (per l'audio telefonico): 946-182-493



in questo modo si potrà seguire la conferenza sul video del pc ed ascoltare con il cellulare.



Durante la conferenza, disabilitare il proprio microfono e webcam (è possibile riabilitare il microfono solo temporaneamente se si vuole intervenire). L'argomento che verrà affrontato, dopo il tema del Sole già presentato, sarà quello dei pianeti e della storia del sistema solare, e fa parte del corso di astronomia di base 2020 del GAD.

La conferenza avrà carattere divulgativo, è accessibile a tutti e gratuita. Per maggiori informazioni, e per tutte le attività del GAD consultare il sito web: www.astronomiadigitale.com (oppure www.speziastronomia.it), pagina facebook:

https://www.facebook.com/GADspezia