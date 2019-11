Alla scoperta dei mosaici delle Poste con i ragazzi di Artistico e medie

La Spezia - Le Mattinate Fai d'Inverno sono uno dei grandi eventi nazionali promossi dal Fondo Ambiente Italiano: si tratta di visite speciali rivolte agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, durante le quali, a far da “Apprendisti Ciceroni”, saranno dei giovani studenti preparati dai volontari FAI e dai loro docenti. Un vero e proprio momento di cittadinanza attiva e di educazione tra pari. Gli Apprendisti Ciceroni parleranno infatti a un pubblico di loro coetanei.



In occasione dell'edizione 2019, la Delegazione Fai della Spezia, insieme al Gruppo Giovani, ha scelto di aprire la Torre del Palazzo delle Poste con i suoi mosaici futuristi, vero gioiello artistico della città. L’opera risale al 1933 e gli autori, Fillia e Prampolini, scelsero come soggetto “Le Comunicazioni”, terrestri, marittime e aeree. Le tessere che compongono il mosaico furono eseguite dalla Ceramica ligure Vaccari di Ponzano Magra.



Questi mosaici rappresentano una delle più importanti testimonianza dell’epoca futurista nella nostra città e siamo molto felici che le Poste abbiano accolto la nostra proposta, rendendo così visitabile un luogo solitamente chiuso. Il Fai conferma in questo modo ancora una volta la propria missione: rendere accessibili luoghi in genere chiusi o “inaccessibili”. In questo caso siamo molto felici di realizzare questo progetto appositamente per le scuole poiché il Fai da sempre ha scelto di essere accanto alle scuole per accompagnare gli studenti nei loro percorso formativi. Le visite avverranno luogo nelle giornate di lunedì 25, martedì 26 e mercoledì 27 novembre, con orario dalle 10 alle 13. La durata della visita è di 30 minuti circa. A far da “Apprendisti Ciceroni” si alterneranno alunni del Liceo Artistico Cardarelli e della scuola media Fontana.