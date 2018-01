Alla scoperta dei `Tesori Svelati` al Museo Lia

La Spezia - In occasione della mostra “Tesori Svelati - Opere dalle Collezioni d’Arte di Crédit Agricole Carispezia e Fondazione Carispezia” al Museo Civico A. Lia, ARTEmisia Servizi Culturali propone una serie di visite di approfondimento per adulti.

La mostra offre l'opportunità di ammirare opere, solitamente non esposte al pubblico, del seicentesco Domenico Fiasella e di Cristofano di Papi dell'Altissimo, nonché del genovese Gioacchino Assereto.

Il primo appuntamento è giovedì 11 gennaio alle ore 16.30 con Tra sacro e profano. Attraverso la lettura delle tele di Domenico Fiasella si porrà grande attenzione agli aspetti iconografici e si approfondiranno alcuni episodi del mito e dei personaggi biblici, facendo particolare riferimento alla peculiare compresenza di sacro e profano nella produzione dell’artista.

Si prosegue giovedì 18 gennaio, sempre alle ore 16.30, con TeaTime, incontro di approfondimento in lingua inglese. I partecipanti saranno guidati nella lettura delle opere presenti in mostra da una guida in lingua inglese. Potranno avere l’occasione di dialogare in seguito, in lingua inglese, sorseggiando una tazza di tè.



Prenotazione obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: 0187 772341 – 393 8868106

didattica@artemisiacoop.it – www.artemisiacoop.it