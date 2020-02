Alla Palazzina delle Arti gli scatti di Marzio Emilio Villa

La Spezia - Archiviata la personale dell’artista spezzino Maurizio Rodighiero, "Finestra sull’infinito e altri percorsi", che ha concluso la programmazione espositiva dell’anno 2019, la Palazzina delle Arti è pronta per una nuova iniziativa: a marzo è infatti prevista la mostra "kebek/ Lepage, ritratti e ambienti", esposizione di fotografia di Marzio Emilio Villa, giovane artista nato in Brasile e cresciuto in Italia dove ha studiato Arte multimediale all’Accademia di Brera. La ricerca di Villa è in particolare focalizzata sul réportage, sulle nuove strutture sociali, sulla memoria, sulla storia, sull’uomo. Con questa mostra, frutto di un viaggio in Québec e in Francia, Villa omaggia colui che più di ogni altro ha portato all’attenzione del grande pubblico il Québec come mosaico di storia, culture e tradizioni molto diverse.



Le opere di Villa infatti ripercorrono i sentieri tracciati dai testi del regista e interprete franco-canadese Robert Lepage.

Che tale mostra è un’ulteriore conferma della sensibilità dei musei spezzini nei confronti della fotografia, che negli anni ha portato alla realizzazione di interessanti mostre dedicate ai grandi fotografi spezzini, dall’800 ai giorni nostri, dopo quelle dedicate a Sergio Fregoso (2000), Rodolfo Zancolli (2008), Giuseppe Ciavolino (2009), Igo Salvadori (2014), Pietro Tempestini (2016), Cesare Salvadeo (2018).