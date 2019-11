Alla "Liberi Tutti" weekend di presentazioni

La Spezia - Nuovo weekend di incontri e presentazioni alla libreria "Liberi Tutti" di Via Tommaseo. Venerdì 22 novembre alle 18.30 presentazione del libro "Eugenio e le sue madri" di Liliana Lanzardo (Neos edizioni). Eugenio, giovane pediatra, si trova ad affrontare la morte improvvisa di Anna, sua vitalissima mentore nella professione e che lui considera una seconda madre. La donna gli ha lasciato un plico di lettere scambiate con il soldato diventato poi suo marito, ma Eugenio scopre che quella corrispondenza è in realtà di un’altra ragazza, Elisa. Lo sconcerto davanti a questa rivelazione lo induce a una ricerca per chiarire le relazioni fra le figure fondamentali della sua infanzia. Compaiono così Helga, sua madre, risoluta tedesca antinazista; suo padre, ex socialista deluso e prigioniero di guerra; la fidanzata

Ilaria, che sta lavorando a una tesi femminista sulle donne e la guerra; e la famiglia di Anna. Ma cosa sta davvero cercando Eugenio? Semplicemente se stesso: comprendendo quanto gli eventi storici abbiano condizionato il comportamento delle persone a lui vicine troverà infine una serena consapevolezza di sé. L’autrice mette su carta tutta la sua esperienza nel racconto orale della guerra, regalando ai lettori un testo narrativo pregno di esperienze concrete, capaci di condurlo in un viaggio corale e intimo, alla ricerca del vero senso dell’appartenenza.



Sabato 23 novembre alle 18 "Psicanalisi e scienze umane". Poco prima del grande studio su Marx, Loui Althusser affronta in due memorabili conferenze la psicanalisi. L'obiettivo è capire come funziona il soggetto per capire come

funziona la società. Ne parliamo col dott. Stefano Pippa, Ricercatore in Filosofia Politica a Milano-Bicocca, traduttore e curatore con Livio Boni di Psicanalisi e scienze umane. Due conferenze. L'Althusser, Mimesis edizioni. A cura di Usi-S

Con la partecipazione di Fondazione Silvia Montefoschi.