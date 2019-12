La Spezia - I ragazzi della Chiappa, in collaborazione con la Parrocchia San Bernardo Abate, organizzano per la Vigilia di Natale una fiaccolata alla Chiappa. Il ritrovo è previsto alle 22:45 in piazzetta Alessandrini per scoprire insieme alla cittadinanza il bambin Gesù nel presepe. Al termine della cerimonia si proseguirà verso la Chiesa di San Bernardo Abate per la SS Messa.