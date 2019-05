Alla Beghi terzo appuntamento nello Spazio Bambini con la scrittrice Alessandra Cerretti

La Spezia - Sabato 4 maggio, alle 16, nello Spazio Bambini della Biblioteca Beghi, terzo e ultimo appuntamento con la scrittrice spezzina Alessandra Cerretti. Alessandra leggerà e racconterà le avventure di Lorenzo, Luca e Iacopo, tre ragazzini di prima media dal suo libro “La banda degli occhialuti” (Il Ciliegio, 2019), magistralmente illustrato da Diego Farina.

L’incontro avrà forma laboratoriale: al termine della lettura i bambini avranno l’opportunità di disegnare i personaggi e le avventure descritti nel libro di Alessandra.



Alessandra Cerretti, nata alla Spezia e laureata in lingue e letterature straniere, negli ultimi anni si è specializzata sempre più nella letteratura per bambini ed è arrivata finalista al concorso nazionale “Premio Streghe, Vampiri & Co.”, indetto da Giovane Holden Edizioni, con la fiaba “Il folletto Jiuppo e le stelle”. Temi a lei cari sono quelli della diversità, del bullismo, della ricchezza che risiede nelle reciproche differenze. Il tutto piacevolmente condito con “piccole lezioni” di lingua inglese. Solare come i suoi personaggi e sperimentatrice infinita di personaggi, Alessandra si definisce una scrittrice a colori, coraggiosa come i personaggi che inventa.



L’incontro è a ingresso libero.



Per informazioni: Biblioteca Civica Beghi, tel. 0187/727885